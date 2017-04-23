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الأحد 23 أبريل 2017 10:49

شاهد: شاب تونسي يلجأ للتلفزيون لإقناع والدته بأخذ كليته

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر شابا تونسيا لجأ إلى أحد البرامج التليفزيونية لإقناع والدته أمام المشاهدين بالتبرع بكليته لها، بعد رفضها التام.

وأكد الشاب لأحد الفضائيات التونسية أنه يسعى لإنقاذ حياته قبل كل شيء لأنه لا يستطيع الحياة بدون أمه.

ودارت الحلقة حول أم تعاني من فشل كلوي ولم يجد الأطباء حلا سوى زرع كلية لها، ورأى ابنها في وفاتها نهاية له ولحياته، ما جعله يسعى جاهدًا لإقناعها بقبول تبرعه بإحدى كليتيه لها، إلا أنها رفضت.

وقد أجهش الابن بالبكاء خوفًا من أن ترفض أمه "فتح الستار" الذي يعني في هذا البرنامج الموافقة، حتى أقنع أمه لتعطيه فرصة لتنقذ حياتها ويحيا هو أيضًا معها.

المصدر
سوشيال ميديا
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تونس

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