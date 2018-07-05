طرائف
الخميس 5 يوليو 2018 23:56

شاهد: "سيري" يحرج وزير الدفاع البريطاني في البرلمان

تعرض وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون إلى موقف محرج خلال نقاش في مجلس العموم بشأن سوريا.

وكان الوزير يدلي ببيان عن سياسة الحكومة البريطانية بشأن الصراع في سوريا، عندما التقط تطبيق "سيري" للمساعدة على هاتف آيفون كلمة سوريا وقام بالبحث عنها على شبكة الانترنت.

وعندما توقف الوزير لعدة ثوان قام "سيري" بالإعلان عن نتائج بحثه على شبكة الانترنت عن معلومات تتعلق بالقوات المسلحة السورية فتعالت ضحكات أعضاء المجلس الحاضرين.

وقام الوزير بالاعتذار لرئيس المجلس والأعضاء قائلا إنه "لأمر نادر أن يقاطعك هاتفك الشخصي!".

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
وزير الدفاع البريطاني
غافين ويليامسون
هاتف آيفون
سيري
تطبيق

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