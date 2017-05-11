حوادث
الخميس 11 مايو 2017 22:42

شاهد: سيدة صدمتها شاحنة والشرطة تبحث عنها لتغريمها!

قالت الشرطة البولندية إنها تبحث عن سيدة مسنة صدمتها شاحنة وسقطت أسفلها عند عبورها الطريق عند تقاطع مروري.

وأظهرت كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث لحظة سقوط السيدة أسفل الشاحنة، وقالت الشرطة إن السائق ساعد السيدة على النهوض لكنها انصرفت دون أن يعرف مصيرها وحقيقة حالتها الصحية.

وأوضحت الشرطة أنها تحاول التعرف على المرأة واكتشاف ما إذا كانت قد أصيبت أم لا، وتغريمها لتسببها في وقوع الحادث الخطير.

وقالت إن سائق الشاحنة (48 عاما) حاول مساعدتها، ولكنها تجاهلته وسارت دون أن يعرف مصيرها، 

المصدر
الجزيرة مباشر
أسوشيتد برس
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بولندا
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طريق

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