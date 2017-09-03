الأحد 3 سبتمبر 2017 15:23
شاهد: سيدة تفوز بمسابقة للحلاقين في اليوم العالمي لإطلاق اللحية
فازت سيدة في مسابقة للحلاقين في السويد بمناسبة اليوم العالمي لإطلاق اللحية.
وتنافس أربعة من أمهر الحلاقين لتهذيب وتصفيف لحى كثيفة لعارضين على مدى 45 دقيقة.
وفازت بالمركز الأول كارين فورسجرين بعد استخدامها لمجموعة من التقنيات تحت نظر هيئة تحكيم متخصصة. وقالت فورسجرين إن حلمها كان الفوز باللقب.
وتحظى اللحى بشعبية في السويد منذ أعوام.
وحضر المسابقة عدد كبير من ذوي اللحى والشوارب المهذبة للحصول على نصائح بشأن أفضل سبل العناية بها من عدد من الخبراء من أنحاء العالم.
المصدر
رويترز