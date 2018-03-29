الخميس 29 مارس 2018 12:53
شاهد: سيدة تصفع عضوا بالكونغرس البيروفي أثناء مقابلة تلفزيونية
صفعت امرأة عضوًا في الكونغرس البيروفي، خارج القصر الرئاسي في العاصمة ليما، الأربعاء، بعد أن غادر المشرع اجتماعًا مع رئيس بيرو الجديد، مارتن فيزكار.
وكان عضو الكونغرس غيدو لومباردي يتحدث إلى الصحفيين في مقابلة تلفزيونية عندما ظهرت المرأة من خلفه مرارًا وتكرارًا، وسألته قائلة "كم لديك من مال؟".
فأجاب لومباردي "كثيرًا ، كثيرًا"، فصفعته المرأة على وجهه.
وسرعان ما تدخل ضابط شرطة ورافق المرأة بعيدًا. ولم يتضح على الفور من تكون تلك السيدة أو ما إذا كانت تواجه تهمًا جنائية.
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية