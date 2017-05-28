الولايات المتحدة
الأحد 28 مايو 2017 14:25

شاهد: سيدة تخاطر بحياتها لمنع سرقة سيارتها

نشرت سيدة أمريكية تدعى ميليسا ماريان، لقطات على صفحتها بموقع فيسبوك ترصد فيها لحظة تصديها لعصابة لصوص حاولوا سرقة سيارتها في وضح النهار داخل محطة وقود بولاية ويسكونسن.

ولم تستسلم ماريان حين رأت أحدهم يقفز من سيارة قريبة لسيارتها ويغلقها من الداخل، فقفزت على الفور فوق غطاء محرك سيارتها التي بدأ يتحرك بها اللص لكنها ظلت متشبثة بالزجاج الأمامي بكل قوتها في شجاعة وإصرار.

ودافعت ماريان باستماتة عن سيارتها، وحاول اللص إيقاعها من فوق السيارة فقام بكبح الفرامل بشكل مفاجئ، لكن لم تفلح شتى محاولات اللص في إبعادها عن السيارة أو تخويفها وظلت متشبثة بالزجاج لينتهي الحادث بانتصارها وإجبار اللصوص على الفرار أمام جرأتها.

وقفزت السيدة بسرعة داخل سيارتها للتحكم في عجلة القيادة وعدم تعريضها للاصطدام، بعد أن تركها اللص وهرب دون كبح الفرامل فظلت تسير نحو الشارع الرئيسي دون سائق، لكن سرعان ما سيطرت ماريان على الموقف.

وعلقت ماريان على صفحتها بموقع فيسبوك إن تصرفها لم يكن آمنًا وغير ذكي وكان من الممكن أن تعرض حياتها للخطر، لكنها اعترفت بأن رد فعلها كان غريزيًا وطبيعيًا لأنها لا تتساهل مع سلوكيات من مثل هذا النوع أبدًا، موجهة الشكر للمارة الذين هرعوا لمساعدتها، وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية قصة الحادث على نطاق واسع.

المصدر
الجزيرة مباشر
فيسبوك
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