شاهد: "سيدة الفستق" تحني ظهرها لأيام لتوفر علاج ابنتها

مواطنو قطاع غزة، يعيشون أوضاعًا اقتصادية ومعيشية صعبة، حيث يعانون من الفقر والبطالة بنسب عالية نتيجة قلة فرص العمل، الأمر الذي أجبرهم على البحث عن بدائلَ لتوفير لقمة عيشتهم.