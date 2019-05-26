شاهد: سياسي فنلندي متطرف يمزق نسخة من القرآن الكريم

اليميني المتطرف ماركو دي ويت الأناضول

قام زعيم حزب "الشعب الفنلندي أولا" اليميني المتطرف ماركو دي ويت بتمزيق نسخة من القرآن الكريم ورميها أرضا في إطار حملته الدعائية على خلفية انتخابات البرلمان الأوربي.

التفاصيل: خلال حملة دعائية في خيمة انتخابية في العاصمة الفنلندية هلسنكي، عمد ويت مرارا إلى القاء القرآن الكريم أرضا، أمام أعين الشرطة في خطوة استفزازية صارخة.

وكالة الأناضول نقلت عن يعقوب يلماز، عضو لجنة أوربا في مجلس الأعمال التركي العالمي، إنه ابدى استيائه حيال ويت وطلب من الشرطة التدخل.

يلماز: قلت للشرطة بأنه يرتكب جريمة كراهية وطلبت منها الحيلولة دون ذلك، لكن الشرطة لم تتدخل.

يلماز أشار إلى أن شابا مسلما استونيا، عمره 17 عاما، حاول مع صديقه الروسي منع ويت واشتبكا معه.

يلماز أشار إلى أن ويت ألقى بالتوراة على الأرض في كلماته السابقة، وليس القرآن فقط، أمام الرئيس السابق للبرلمان إييرو هينالوما، ونائب يهودي، ما دفع بعض المواطنين إلى ضربه.

يلماز استنكر صمت "الشرطة حيال ويت الذي يلقي القرآن أرضا، ويوجه الاساءات لنبينا، ووقوفها بموقف المتفرج، حتى عندما يحاول شبان مسلمون منعه ويشتبكون معه".

الشهر الماضي، أقدم رئيس حركة "النهج الصلب" الدنماركية اليمينية المتطرفة راسموس بالودان، على إحراق نسخ من القرآن الكريم في حي يقطنه عدد كبير من المسلمين بالعاصمة كوبنهاغن، ووجه اهانات للمسلمين، ما أثار موجة استياء كبيرة.