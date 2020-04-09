فيروس كورونا
الخميس 9 أبريل 2020 20:06

شاهد: سيارة على شكل فيروس كورونا في الهند لتوعية المواطنين

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لهيكل سيارة تم تصنيعه في الهند على شكل فيروس كورونا المستجد وذلك لتوعية المواطنين بمخاطره.

وكان مؤسس متحف "سودها كارز" قد قام بتصنيع الهيكل كنوع من أنواع التوعية للمواطنين بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في ظل انتشار الفيروس ومحاولات الحكومة للسيطرة عليه من خلال أدوات مختلفة لتوعية المواطنين.

وفي سياق متصل، حددت السلطات الهندية وأغلقت العشرات من النقاط الساخنة في العاصمة نيودلهي، بالإضافة إلى بعض الولايات الكبرى، في ظل تكثيف الجهود من أجل الحد من تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.     

وقال نائب رئيس الوزراء مانيش سيسوديا، إنه قد تم منذ مساء الأربعاء، إغلاق ما لا يقل عن 20 نقطة ساخنة لفيروس كورونا، تضم مناطق ذات كثافة سكانية عالية وأماكن تجارية في أنحاء دلهي، مضيفا أنه لن يُسمح لأحد بدخول هذه المناطق أو الخروج منها.  

وفي أوتار براديش المجاورة، وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان، أغلقت حكومة الولاية نقاطا ساخنة في 15 منطقة، بدءا من مساء أمس الأربعاء.
من ناحية أخرى، جعلت مدن مثل دلهي ومومباي وتشانديجار، بالاضافة إلى ولايات مثل ناجالاند وأوديشا، أقنعة الوجه إلزامية على الأشخاص الذين يخرجون من منازلهم.    

وجاء القرار مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الهند إلى 5700، بالإضافة إلى 166 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة.     

وكانت الحكومة قد أعلنت في 24 من مارس/آذار الماضي، فترة إغلاق تستمر لمدة21 يوما لمواجهة انتشار الفيروس في ثاني أكثر دول العالم من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكان الهند 1.3 مليار نسمة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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