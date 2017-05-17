الأربعاء 17 مايو 2017 16:31
شاهد: سيارة جامحة تقتحم منزل عائلة بريطانية
اقتحمت سيارة جامحة منزل عائلة بريطانية محطمة ممتلكات بآلاف الدولارات في غرفة المعيشة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية السائق يجري خلف سيارته محاولا الوصول إليها لإيقافها بعد أن تدحرجت بسرعة عالية من على طريق مرتفع في منطقة "كيورث" بمقاطعة "نوتيغهامشير" ببريطانيا دون أن يكون بداخلها أحد.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه من حسن حظ العائلة أنها لم تكن موجودة في المنزل وقت وقوع الحادث.
وقال سائق السيارة إنه وضع سيارته على في وضع مكابح اليد الكهربائية وغادرها للحظات إلا أنه فوجئ بتحركها.
المصدر
الجزيرة مباشر
ديلي ميل