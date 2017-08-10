الخميس 10 أغسطس 2017 20:10
شاهد: سيارة تنجو من قطار بأعجوبة
نجا ركاب سيارة في بولندا من موت محقق بعدما أفلتت السيارة التي كانوا يستقلونها من الاصطدام بقطار مروا بالخطأ أمامه.
وأظهرت كاميرات المراقبة الموضوعة عند أحد المزلقانات بمدينة كوشلين شمال بولندا لحظة إغلاق حاجز مرور السيارات قبل عبور أحد القطارات من المنطقة، لكن سيارة تجاهلت الحاجز وعبرت الطريق قبل لحظات من مرور القطار، ليفلت ركابها من موت محقق.
وعقب عبور السيارة للطريق ترجل منها ركابها، دون أن يبدو عليهم أنهم أفلتوا لتوهم من الموت.
المصدر
رويترز