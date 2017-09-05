الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 13:18
شاهد: سيارة تقتحم مغسلة في نيويورك
اقتحمت سيارة مسرعة للوراء مغسلة للملابس في مدينة نيويورك الأمريكية، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.
وقالت السلطات إن قائد السيارة يبلغ من العمر 74 عاما، وإنه اقتحم واجهة المحل بالخطأ خلال رجوعه للخلف في مرآب للسيارات.
وأظهرت لقطات من كاميرا المراقبة السيارة وهي ترجع للخلف في مرآب أمام المغسلة ثم أسرعت فجأة لتقتحم للوراء الواجهة الزجاجية للمغسلة ثم تكمل طريقها بالإطاحة بالطاولات وبالزبائن، قبل أن يجبرها الاصطدام بماكينات الغسيل على التوقف.
وذكرت الشرطة أن قائد السيارة من بين المصابين في الحادث.
المصدر
الجزيرة مباشر
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