الاثنين 1 مايو 2017 09:59
شاهد: سيارة تدهس سيدة وتصيب 2 داخل مكتب
التقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو لسيارة رباعية الدفع تدهس سيدة قبل أن تقتحم غرفة للموظفين وتصيب اثنين منهم.
وأظهرت اللقطات السيارة وهي تدهس السيدة التي تعمل كسيدة أمن رغم محاولتها أن تقفز محاولة الفرار من أمام السيارة التي اندفعت بعد ذلك لتقتحم غرفة وتصدم شخصين كانا يجلسان بداخلها.
وقالت التحقيقات الأولية إن سائقة السيارة زادت من سرعتها بطريق الخطأ بدلا من الضغط على الفرامل بينما كانت تدخل أحد أماكن انتظار السيارات تحت الأرض في العاصمة الصينية بكين.
المصدر
رويترز