سيارات
الجمعة 30 أكتوبر 2020 00:29

شاهد: سيارة تحلّق وتتحول إلى طائرة في ثلاث دقائق

السيارة الطائرة من إنتاج الشركة السلوفاكية
السيارة الطائرة من إنتاج الشركة السلوفاكية
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نشرت شركة كلاين فيجن السلوفاكية، مقطع فيديو، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، لتحليق السيارة الطائرة Air Car""، والتي تتحول من مركبة لطائرة في أقل من 3 دقائق، في سماء سلوفاكيا.

وحلقت السيارة للمرة الأولى على ارتفاع 1500 كيلومتر، كجزء من رحلة تجريبية، والتي بحسب تقارير صحفية، بإمكانها السفر لـ 1000 كم في المرة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 200كم/ الساعة.

وقالت الشركة في تصريحات صحفية، إن السيارة الطائرة تعد الاختيار المثالي في الرحلات القصيرة مثل الذهاب إلى المطارات، أو مكاتب العمل، أو ملاعب الغولف، ويمكن إيقافها في أماكن انتظار السيارات من دون عناء.

وتحتوي السيارة على مقعدين فقط، وتزن 1100 كيلوغرام، وتتحمل حتى وزن 200 كيلوغرام، ومن المنتظر طرحها للبيع في الأسواق، بداية العام المقبل.

المصدر
الجزيرة مباشر
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