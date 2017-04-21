تكنولوجيا
الجمعة 21 أبريل 2017 10:00

شاهد: سيارة تتحول إلى وضع الطيران في ثلاث دقائق

أزاحت شركة مقرها سلوفاكيا الستار عن التصميم التجاري لعربة طائرة يتجاوز سعرها مليون دولار معلنة بدء تلقي طلبات شراء السيارة على أن يبدأ التسليم بحلول عام2020.

وقالت شركة إيروموبيل إن سيارتها (إيروموبيل الطائرة) التي تشبه الدمعة والتي عرضتها في معرض توب ماركيز موناكو، تتحول إلى وضع الطيران في أقل من ثلاث دقائق مشيرة إلى إمكانية طي جناحي السيارة أثناء وضع القيادة على الطرق وبسطهما إن أريد بها الطيران.

وشركة إيروموبيل واحدة من عدة شركات تعكف على تطوير عربات طائرة. وهي تهدف لإنتاج 500 سيارة من أول منتجاتها المتاحة للبيع بسعر بين 1.2 و1.5 مليون يورو (بين 1.29 و1.61 مليون دولار).

وقال ستيفان فادوتش رئيس قطاع الاتصالات في إيروموبيل إن السيارة تحتاج إلى مدرج لتتمكن من الطيران أو مكان آخر للإقلاع كما يتعين على مالكيها أن تكون لديهم رخصة للقيادة والطيران.

وتدرس حكومات بالفعل كيفية تنظيم عمل الطائرات من دون طيار والسيارات ذاتية القيادة في حين تعمل شركات للسيارات والطيران على تطوير برمجيات والتخطيط الحضري لضمان سير هذه المركبات في مسارات وممرات أمنة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
توب ماركيز موناكو
معرض سيارات
موناكو
عربة طائرة
سلوفاكيا

اقرأ أيضا

Thumbnail
ملكة بريطانيا تحتفل بعيد ميلادها الحادي والتسعين
Thumbnail
الغنوشي: تركيا تملك الحرية المطلقة في اعتماد نموذجها للحكم

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لحظات رائعة للقاء الحِملان بأمهاتها
  2. شاهد: هوس التصوير يُسقط فتاة من أعلى بناية
  3. شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق
  4. شاهد: حارس يحرز هدفا لفريقه في الثانية الأخيرة من المباراة
  5. شاهد: شيف شهير يقطع يده على الهواء