إيطاليا
الأربعاء 14 مارس 2018 10:22

شاهد: سياح يمرحون في شوارع وميادين غمرتها المياه بإيطاليا

غمرت المياه شوارع وميادين مدينة البندقية شمالي إيطاليا، بسبب ارتفاع منسوب المياه ليل الاثنين.

ووصلت المياه إلى 104 سم فوق مستوى سطح البحر وغطت أجزاءً كبيرة من المدينة.

وارتدى السياح وسكان مدينة البندقية أحذية مطاطية، وأنشأ عمال المدينة ممرات خشبية حتى يتسنى للناس التجول.

واغتنم العديد من السياح الفرصة لالتقاط الصور في ساحة القديس مارك التي غمرتها المياه،إذ انعكست أضواء المباني على المياه في جو مثير.

ونجَم الفيضان عن مد عال، يوم الأحد، وتفاقم بسبب هطول الأمطار لعدة أيام.

وبنيت مدينة البندقية على مياه مع القنوات تعمل كطرق وشوارع صغيرة للمشاة.

المصدر
أسوشيتد برس
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