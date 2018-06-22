كأس العالم 2018
الجمعة 22 يونيو 2018 23:31

شاهد: سويسرا تهزم صربيا 2-1 وتعزز فرصها في التأهل لدور 16

سجل شيردان شاكيري هدفا في الدقيقة 90 ليقود سويسرا للفوز 2-1 على صربيا في مباراة سريعة بالمجموعة الخامسة لكأس العالم لكرة القدم ليضع فريقه في موقف قوي للتأهل لدور 16 للبطولة.

وتلقى شاكيري تمريرة في نصف ملعب صربيا وانطلق بالكرة قبل أن يضعها في مرمى الحارس فلاديمير ستويكوفيتش.

ومنح ألكسندر ميتروفيتش صربيا بداية رائعة في الدقيقة الخامسة بعدما ارتقى فوق المدافعين ليسجل هدفا بضربة رأس مستفيدا من تمريرة دوسان تاديتش العرضية ليضعها في مرمى يان زومر حارس سويسرا.

وهيمن منتخب صربيا على الشوط الأول لكن سويسرا انتفضت بعد الاستراحة. وعادل جرانيت تشاكا النتيجة في الدقيقة 52.

وبانتصار سويسرا أصبحت كل الأمور ممكنة في المجموعة إذ تملك هي والبرازيل أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لصربيا؛ لكن سويسرا ستواجه مهمة أسهل في آخر مبارياتها أمام كوستاريكا التي ودعت البطولة بالفعل.

المصدر
رويترز
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كأس العالم 2018
روسيا 2018
سويسرا
صربيا

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