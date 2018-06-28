كأس العالم 2018
الخميس 28 يونيو 2018 02:37

شاهد: سويسرا تتأهل لدور 16 في كأس العالم بعد التعادل مع كوستاريكا

تعادلت كوستاريكا مع سويسرا في مباراة مثيرة بهدفين لكل منهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة بنهائيات كأس العالم في روسيا، لتتأهل سويسرا لمواجهة السويد في دور الستة عشر.

وقبل المباراة، كانت كوستاريكا لا تزال الفريق الوحيد الذي لم يسجل بعد في النهائيات.

وتقدمت سويسرا في الدقيقة 31 حين قابل بليريم جمايلي رأسية زميله بريل إمبولو بتسديدة قوية من مدى قريب في شباك كيلور نافاس.

ورد إطار المرمى فرصتين مؤكدتين لكوستاريكا في أول 15 دقيقة من المباراة التي أقيمت بملعب نيجني نوفغورود على ضفاف نهر الفولغا.

لكنها سجلت أخيرا أول أهدافها بضربة رأس من قلب الدفاع كيندال واستون من ركلة ركنية في الدقيقة 56.

وتقدمت سويسرا مجددا في الدقيقة 88 بتسديدة البديل يوسيب درميتش قبل أن يسجل برايان رويز هدف التعادل لكوستاريكا في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء سددها رويز في العارضة قبل أن تصطدم بجسد الحارس يان زومر وتدخل المرمى.

وبين الهدفين اللذين جاءا في الأنفاس الأخيرة للقاء، كادت كوستاريكا تحصل على ركلة جزاء أخرى قبل أن يلغيها الحكم بداعي التسلل بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
كأس العالم 2018
كوستاريكا
صربيا

اقرأ أيضا

Thumbnail
تقرير: بن زايد اشترط على هادي لقاء نجل صالح لزيارة عدن
Thumbnail
شاهد: رد قاس من رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين على آل الشيخ

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم