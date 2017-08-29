كوريا الجنوبية
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 20:42

شاهد: سول تجري تدريبات عسكرية لمواجهة جارتها الشمالية

نفذت طائرات مقاتلة من كوريا الجنوبية (الثلاثاء) ضربات جوية تدريبية بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي مر فوق جزيرة هوكايدو بشمال اليابان قبل أن يسقط في البحر.

وجرى تنفيذ التدريب بعدما طلب مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية من الجيش استعراض قدراته في مواجهة كوريا الشمالية.

وأظهرت لقطات من وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أربع طائرات من طراز (إف-15 كيه) وهي تسقط ثماني قنابل وتستهدف منطقة جبلية.

وقال خبراء إن التجربة الأحدث لبيونجيانج كانت فيما يبدو لصاروخ هواسونج-12 متوسط المدى الذي طورته بيونجيانج حديثا.

وتزامنت هذه التجربة، وهي أكثر الاختبارات التي أجرتها الدولة المعزولة استفزازا على الإطلاق، مع تدريبات عسكرية سنوية تجريها القوات الأمريكية والكورية الجنوبية وتعارضها كوريا الشمالية بشدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
صاروخ باليستي
مون جيه
إف-15 كيه
بيونجيانج
صاروخ هواسونج-12 متوسط المدى
الولايات المتحدة

اقرأ أيضا

Thumbnail
ماذا تريد مصر من حماس؟
Thumbnail
الإمارات تنتقد الدور "الاستعماري" لإيران وتركيا في سوريا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا