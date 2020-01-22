الصراع في سوريا
الأربعاء 22 يناير 2020 22:39

شاهد: سوري يوثق لحظة إلقاء برميل متفجر على المدنيين

بث مصور صحفي على فيسبوك مقطع فيديو يظهر لحظة إلقاء الطيران المروحي التابع للنظام السوري برميلا متفجرا على الأحياء السكنية على مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا.

وتساءل المصور الصحفي سعد الدين زيدان: "هل سبق لك وشاهدت إلقاء البرميل من المروحية حتى يصل إلى الأرض؟"

ويظهر الفيديو عالي الدقة لحظة إلقاء البرميل المتفجر من المروحية حتى انفجر وسط منازل المدنيين في معرة النعمان.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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الصراع في سوريا
معرة النعمان

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