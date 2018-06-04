شاهد: سوري يصمم ويصنع سيارة كهربائية

صمم فراس حسين المعروف بـ"أبو الحسن"، من مدينة سراقب شمالي سوريا، ويعيش على الحدود السورية التركية، سيارة تعتمد على الطاقة الكهربائية آملًا في تطويرها لاحقًا.

وجاءت الفكرة لـ"أبو الحسن" منذ 3 سنوات عندما رأي الوضع صعب في الداخل السوري بسبب قلة المازوت والبنزين والغاز، ورأى السيارات شبه متوقفة، ففكر في البديل، وخطرت له فكرة الطاقة البديلة سواء بطاريات الشحن من خلال الكهرباء أو بالطاقة الشمسية.

وبالفعل اجتمع الرجل مع اثنين من أصدقائه وصمموا الفكرة وباشروا تنفيذها كانت عبارة عن سيارة عائلية صغيرة تعمل بالشحن الكهربائي ولاحقًا سيتم تزويدها بالطاقة الشمسية.

وقال أبو الحسن إن صعوبات ميكانيكية كثيرة واجهتهم خلال التنفيذ لكن تم التغلب عليها، مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من قطع غيار تلك السيارة الجديدة هي في الأصل مستعملة وكان مفقود الأمل منها، ما يعني أنه يمكن استغلال السيارات شبه المنتهية وإعادة الحياة إليها.

ووصف شعوره "الرائع" وهو يقل سيارته التي تدور بالكهرباء من صنع يديه، ويأمل أبو الحسن أن تدعمه الحكومة التركية في تطوير سيارته والتوسع في هذا المشروع والانطلاق به في سوق سيارات الطاقة البديلة، ويحلم أن يطور السيارة قريبا ليتحول سقفها إلى ألواح طاقة شمسية.

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