الصراع في سوريا
الأربعاء 11 مارس 2020 09:07

شاهد: سوري يرفع الأذان في مسجد مدمر وبلا مصلين

نشر الناشط السوري مصطفى الحسين، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو لرجل يرفع الآذان داخل مسجد مدمر بسبب القصف في بلدة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي في شمال سوريا.

ويظهر في المقطع رجل سوري يرفع الآذان من مسجد دكه القصف، وبلا مصلين كما هو الحال في البلدة الخالية من سكانها بسبب القصف المكثف الذي استهدف المكان سابقًا.

وعلق الحسين على المقطع قائلًا "‏لأجل هذا قدمنا أرواحنا وأغلى ما نملك. أصداح الأذان مع غصة من القهر تحرق قلوب السامعين نشوة لديننا، من على أنقاض إحدى مساجد جبل الزاوية في ريف إدلب".

وفي سياق التفاهمات التركية الروسية في إدلب، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إن الجيش التركي سيتكفل بالرقابة على الجزء الواقع شمال ممر أمني أقيم حول طريق سريع في محافظة إدلب، بينما سيخضع الجزء الجنوبي لرقابة القوات الروسية.

ويعد الاتفاق على هذا الممر جزءا من اتفاق لوقف إطلاق النار توصلت إليه تركيا وروسيا الأسبوع الماضي لوقف القتال الدائر في إدلب، الذي أدى إلى نزوح قرابة مليون شخص خلال ثلاثة أشهر، وأثار احتمال وقوع اشتباك عسكري بين تركيا وروسيا.

ووثقت منظمة "منسقو الاستجابة" السورية مقتل أكثر من 2100 مدني، بينهم 600 طفل منذ بداية اتفاق سوتشي في سبتمبر/أيلول 2018، كما وثقت المنظمة نزوح أكثر من مليون و30 ألف مدني في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وحتى الرابع من مارس/آذار الجاري.

المصدر
الجزيرة مباشر
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إدلب
الشمال السوري
مسجد مدمر

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