شاهد: سوريون يوزعون الحلوى ابتهاجا بمقتل سليماني
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا صورا ومقاطع فيديو لمواطنين في ريفي حلب وإدلب ومناطق متعددة يوزعون الحلوى على المارّة في الطرقات فرحاً بمقتل سليماني.
لم يبق إلا أن تمطر السماء حلويات في #اعزاز بريف #حلب الشمالي احتفالاً بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني #قاسم_سليماني pic.twitter.com/7vkZ4Wkn5J— Dirar Khattab (@DirarKhattab) January 3, 2020
واعتبر السوريون سليماني بأنه كان السبب في مقتل مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري بدعمه نظام الأسد بشكل كامل، فضلا عن تهجير عشرات الآلاف من حلب وحمص والقصير وعشرات المناطق الأخرى.
الحجي مبسوط.. ويلعن روحك سليماني pic.twitter.com/fqyJbraq2S— النقيب سعد أبو الحزم (@SaadEddin_souma) January 3, 2020
وتفاعل مغردون سوريون مع مقتل سليماني بتغريدات وتدوينات أبرزها "ليس الخاتم في يده ما دل عليه... بل دم أطفالنا على تلك اليد".
الشعب السوري بعد ماوصل خبر #قاسم_سليماني_فطيس يوزع الحلو بالشوارع على المارة.#سوريا #إدلب #فرحة_وطن— منتدى الثورة السورية (@syria7ra) January 3, 2020
شكراً أبو افينكا اسعدت الشعوب العربية اليوم .@realDonaldTrump pic.twitter.com/PbXNWvSRMa
وشهدت محافظة إدلب وريفها مظاهرات شعبية للأهالي فرحاً بمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وتنديداً بالقصف الروسي على المدينة.
وبثت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو للأهالي يهتفون فرحين بمقتل قاسم سليماني الذي كان مسانداً للنظام السوري.
سوريون يوزعون البقلاوة على المصليين في أحد مساجد #تركيا احتفالاً بنفوق النذل #قاسم_سليماني و النذل #المهندس 😬— أسامة أبو زيد Osama Abo Zayd (@oabozayd) January 3, 2020
و عسى نوزع بقلاوة بمناسبة نفوق حسن نصر الله pic.twitter.com/BPxaakMiUg
مدينة #مارع بريف حلب الشمالي تنضم إلى قوافل المحتفلين بمقتل زعيم فيلق القدس الإيراني #قاسم_سليماني pic.twitter.com/Kyxiwagbjm— Dirar Khattab (@DirarKhattab) January 3, 2020
لمن لا يعرف الكثير عن المجرم الهالك قاسم سليماني فلقد دمَّر المسجد الأموي في حلب والذي كان عمره ١٣٠٠ سنة هجرية إنتقامًا من أهل السنة في سوريا وهوَ قائد المجازر الشيعية ضد أهل السنة، وذِراع إيران، ومُرتزق لدى بشار، فإلى جهنم وبئس المصير— محمد الجماعي (@moalgomaii) January 3, 2020
اللي بعده#عام_مبشر_بالخير☺️.#صباحكم_تفاؤل pic.twitter.com/5NAdNHuDH7
تعال يا حسين مرتضى @HoseinMortada تعال بدنا نحليك 😂😂 pic.twitter.com/fol5xFhrIP— مصطفى سيجري M.Sejari (@MustafaSejari) January 3, 2020