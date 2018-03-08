الأردن
الخميس 8 مارس 2018 10:42

شاهد: سورية تبتكر سترات نجاة تحدد مواقع المهاجرين في البحر

عندما أخبرها والدها بأنه يعتزم الهجرة إلى أوربا بطريق البحر، تذكرت السورية "صبا عبيد" على الفور مئات الرجال والنساء والأطفال الذين غرقوا أثناء القيام بنفس الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وتعيش صبا البالغة من العمر 20 عامًا في مخيم للاجئين بالأردن منذ عام 2013.

وتقول الشابة السورية، إن صور الغرقى في البحر كانت تطاردها كالأشباح فتولدت لديها رغبة شديدة في أن تجد وسيلة لمساعدة والدها والآخرين.

ونجحت صبا في تصميم سترة نجاة مزودة بجهاز تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) بحيث يعمل بشكل آلي عند التعرض للغرق أو عندما تغمره المياه ويقوم بإرسال رسالة إلى أقرب خفر للسواحل توضح بشكل دقيق موقع الشخص الذي يرتدي السترة.

لكن تصميم النموذج الأولي للسترة لم يكن مهمة سهلة على الإطلاق. فهي تعمل في خيمة صغيرة (كارافان) وسبق لها التقدم مرارًا بطلبات للحصول على منح دراسية لكن كل طلباتها قوبلت بالرفض.

وأخيرا تم قبولها في أغسطس/آب الماضي في ماراثون أسطرلاب، وهي مسابقة للإبداع العلمي للمراهقين تنظمها جمعية إبداع في الأردن.

وقدم الماراثون لها التدريب والدعم الفني، وساعدها على بناء النموذج الأولي من سترة النجاة.

كما ساعد التصميم صبا في الحصول على منحة دراسية بجامعة في الأردن، وتحقيق حلمها في دراسة علوم الكمبيوتر.

وتأمل صبا في الحصول على براءة اختراع لسترتها للبدء في الإنتاج على نطاق واسع.

ووصل والدها إلى النمسا حيث يأمل في التئام شمل أسرته في نهاية المطاف.

المصدر
رويترز
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سترة نجاة
جهاز تحديد مواقع
إنقاذ المهاجرين
ركوب البحر
رحلة محفوفة بالمخاطر

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