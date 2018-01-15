الدوري الإسباني الممتاز
الاثنين 15 يناير 2018 01:12

شاهد: سواريز يقود برشلونة لانتفاضة أمام ريال سوسيداد

أحرز لويس سواريز هدفين ليقود برشلونة المتصدر لتحويل تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز مثير 4-2 على مضيفه ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ويليان جوزيه بهدف لسوسيداد في الدقيقة 11 وأضاف خوانمي الهدف الثاني في الدقيقة 34 في الملعب الذي لم يحقق فيه برشلونة أي فوز في الدوري منذ 2007.

لكن سواريز صنع هدف تقليص الفارق للبرازيلي باولينيو قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل مهاجم أوروغواي هدفين بنفسه في الشوط الثاني ليضمن لبرشلونة البقاء بلا هزيمة في المسابقة هذا الموسم.

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الرابع من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 85 لينهي اللقاء بفوز كبير لبرشلونة الذي رفع رصيده إلى 51 نقطة وبات يتقدم بفارق تسع نقاط على أتليتيكو مدريد أقرب منافسيه في الدوري وبفارق 19 نقطة على ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الرابع.

المصدر
رويترز (578501
كلمات مفتاحية
الدوري الإسباني لكرة القدم
الليغا (108846
برشلونة الإسباني
لويس سواريز
ليونيل ميسي

اقرأ أيضا

Thumbnail
القبض على محافظ مصري بتهمة "الفساد"
Thumbnail
منظمة حقوقية دولية تطالب الإمارات بتوضيح موقفها من اختطاف مواطن قطري

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم