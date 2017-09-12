إعصار إيرما
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 12:11

شاهد: سكان ميامي الجوعى يقفون في طوابير أمام مطعم كوبي

تجمع المئات من سكان مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، التي ضربها إعصار إيرما، أمام مطعم شهير لتناول وجبة ساخنة وبعض القهوة الكوبية المميزة.

وامتدت طوابير الانتظار حول زاوية مطعم فرساي الشهير، رغم حرارة الشمس، حيث كان العديد من الأشخاص على استعداد للتعامل مع الانتظار الطويل بسبب الجوع أملا في الحصول على وجبة.

وتحول إيرما إلى عاصفة استوائية في وقت مبكر من يوم الاثنين، وقد صنف إيرما كأحد أقوى الأعاصير الأطلسية المسجلة.

وضرب الإعصار رقعة واسعة من فلوريدا يومي الأحد والاثنين.

وقالت السلطات إن العاصفة أسفرت عن مصرع 38 شخصا في منطقة الكاريبي ومصرع مواطنة في ولاية فلوريدا، كما عُثر على رجل ميتا في شاحنة صغيرة اصطدمت بشجرة بسبب الرياح العاتية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر
رويترز
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