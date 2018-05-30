صحة
الأربعاء 30 مايو 2018 21:45

شاهد: سكان في بوليفيا يشربون حليب الحمير لمنع الأمراض

يعتبر الناس، بحسب تقاليد أيمارا القديمة في بوليفيا، أن حليب الحمير يمثل علاجا سحريا يصنع المعجزات في علاج الجهاز التنفسي.

ويقول أفراد من الأيمارا إن هذا الحليب يشفي الرئتين ويدعم جهاز المناعة، على الرغم من أن مثل هذه الطريقة العلاجية في طريقها للاختفاء بسرعة في العصور الحديثة.

لكن امرأة من أصل الأيمارا مُصممة على إنقاذ هذه الممارسة الشعبية المتمثلة في شرب حليب الحمير كعلاج للجهاز التنفسي.

وتبيع جوستينا فلوريس حليب الحمير لعدد قليل من السكان المحليين في مدينة إيل ألتو. وتقوم صاحبة الحمير بجلب الحيوانات إلى حي إيل ألتو حيث تحلبها أمام الزبائن الذين يشربون على الفور.

وقال أحد السكان المحليين إنه سمع أن بإمكان حليب الحمير علاج مرض الربو الذي أصيب به، والآن يتناوله كل ستة أشهر تقريباً لكي يسري مفعوله ويخفف عنه الألم.

كما قالت سيدة أخرى إن ابنها يشرب حليب الحمير لأنه أفضل من وصفات الدواء الخاصة بالسعال والرئتين.

ولا توجد دراسات علمية تدلل على خصائص معينة لحليب الحمير أو قدرته على علاج مثل هذه الأمراض. ويعتبر بيع هذا الحليب أمرا مخالفا للقانون بسبب مخاوف صحية جراء تناوله.

المصدر
رويترز
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الحمير
السكان الأصليون

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