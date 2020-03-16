شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء بعد ارتفاع درجة حرارتها
وقالت فاديا بزي نائبة مدير الأخبار في قناة "الجديد"، في تصريحات لصحيفة النهار المحلية، إن "راشيل شعرت بدوخة وإعياء وسقطت بعدها أرضا"، مضيفة أنه "تبين أن حرارتها مرتفعة وتم نقلها إلى المستشفى حيث خضعت لفحص فيروس كورونا".
وأضافت بزي أن المراسلة "استعادت وعيها وتنتظر نتيجة الفحص"، مؤكدة أن راشيل من الإعلاميات الأكثر التزاماً بالإجراءات الوقائية الصحية بعد انتشار الفيروس.
وأعلن لبنان، اليوم، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي الى 109 حالات.
مراسلة mtv: طلب سيّارة إسعاف لنقل مراسلة تلفزيون "الجديد" راشيل الحسيني من نقطة المصنع الحدوديّة بعد سقوطها أرضاً نتيجة ارتفاع حرارتها pic.twitter.com/3JbmUgnNHX— The Truth (@TheTrut12461095) March 16, 2020
وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، نقلا عن وزارة الصحة أن عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في لبنان، بلغ حتى اليوم 109.
وحتى عصر الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 173 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و664، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.
#راشيل_الحسيني كل الحب الك و عسلامة انشالله. و لكل المراسلين بكل المحطات الكن منا كل الاحترام و الحب، و انتبهو عحالكن ❤️— Tarek soueid (@Tareksoueid) March 16, 2020
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.
إثر انخفاض في الضغط وقعت مراسلة قناة الجديد #راشيل_الحسيني أرضاً أثناء رسالة على الهواء مباشرة. مع تمنياتنا للزميلة بالشفاء العاجل، فإن ما تعرضت هو بعض ما تواجهه #النساء في عملهن الإعلامي وخلال الأزمات، في ظل إرادة قوية في كل الميادين خاصة عندما يتعلق الأمر بالوطن! #قدّها #كورونا pic.twitter.com/J19dPQ06KF— Sharika wa laken (@Sharika_walaken) March 16, 2020
#الصليب_الاحمر_اللبناني نقل مراسلة "#الجديد" #راشيل_الحسيني إلى مستشفى أوتيل ديو في الأشرفية لإجراء فحص "#كورونا" كإجراءٍ احترازي #لبنان_الجديد— New Lebanon -لبنان الجديد (@New_Lebanon_) March 16, 2020
انشالله بسلامة🙏🏻— Yumna Fawaz (@yumnafawaz) March 16, 2020
راشيل الحسيني، مراسلة الجديد تقع على الأرض أثناء التغطية من المصنع، الحدود السورية_ اللبنانية.
اتمنى من جميع المراسلين والمراسلات اتخاذ أقصى درجات الوقاية وخصوصا اللباس ونوع الكمامة، الغطاء، المسافة مع الناس، يجب استخدام اللباس الأقرب الى المسعفين. pic.twitter.com/FGrzRaJkbl