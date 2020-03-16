فيروس كورونا
الاثنين 16 مارس 2020 18:10

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء بعد ارتفاع درجة حرارتها

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل، الإثنين، سقوط مراسلة قناة "الجديد" اللبنانية راشيل الحسيني أرضا خلال تغطية على الهواء مباشرة من نقطة المصنع الحدودية مع سوريا.

وقالت فاديا بزي نائبة مدير الأخبار في قناة "الجديد"، في تصريحات لصحيفة النهار المحلية، إن "راشيل شعرت بدوخة وإعياء وسقطت بعدها أرضا"، مضيفة أنه "تبين أن حرارتها مرتفعة وتم نقلها إلى المستشفى حيث خضعت لفحص فيروس كورونا".

وأضافت بزي أن المراسلة "استعادت وعيها وتنتظر نتيجة الفحص"، مؤكدة أن راشيل من الإعلاميات الأكثر التزاماً بالإجراءات الوقائية الصحية بعد انتشار الفيروس.

وأعلن لبنان، اليوم، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي الى 109 حالات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، نقلا عن وزارة الصحة أن عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في لبنان، بلغ حتى اليوم 109.

وحتى عصر الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 173 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و664، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
مواقع التواصل
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فيروس كورونا
لبنان

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