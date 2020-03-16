فيروس كورونا
الاثنين 16 مارس 2020 20:46

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية أرضا خلال بث مباشر

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل، الإثنين، سقوط مراسلة قناة "الجديد" اللبنانية راشيل الحسيني أرضا خلال تغطية على الهواء مباشرة من نقطة المصنع الحدودية مع سوريا.

وقالت قناة الجديد في بيان إن الحسيني تعرضت لوعكة صحية، حيث سقطت أرضا بعد شعورها بدوار وانخفاض في ضغط الدم، مشيرة إلى أنها نقلت على الفور للمركز الصحي التابع لوزارة الصحة عند الحدود لإجراء الفحوص اللازمة.

وبحسب البيان، أفاد الطبيب المعالج أن الحسيني "ليس لديها أي عرض من أعراض كورونا، إذ إن حرارتها طبيعية وعاد ضغطها معتدلاً، غير أنها عانت ارهاقاً شديداً ورهاباً تسبب لها بدوران وحالة إغماء".

وأضاف البيان: "لكنّ إدارة الجديد وحرصا منها على سلامة الحسيني، وعلى كل مَن تواصلت معهم من الزملاء في الأيام الأخيرة، ستجري فحصا لفيروس كورونا للزميلة الحسيني والزميل المصوّر الذي كان برفقتها إيلي أبو عسلي، وبعد إجراء الفحوص سوف يخضع الزميلان لفترة عزل تمتد لـ 18 ساعة بانتظار ظهور النتائج".


وأعلن لبنان، اليوم، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 109 حالات.

وحتى عصر الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 173 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و664، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
لبنان

اقرأ أيضا

Thumbnail
السعودية: سيدة تلد في سيارة أمام مستشفى .. ومغردون ساخطون (فيديو)
Thumbnail
رسالة إلى السيسي: الإفراج عن المحبوسين بين المكسب والخسارة
Thumbnail
مصر: اختفاء السلع من الأسواق والحكومة تتوعد المخالفين (فيديو)
Thumbnail
مصر تنفي تقارير أجنبية عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 19 ألفا
Thumbnail
لحظة بلحظة.. أحدث تطورات فيروس كورونا حول العالم اليوم 16 مارس/آذار

الأكثر قراءة

  1. السعودية: سيدة تلد في سيارة أمام مستشفى .. ومغردون ساخطون (فيديو)
  2. مصر: اختفاء السلع من الأسواق والحكومة تتوعد المخالفين (فيديو)
  3. مصر تنفي تقارير أجنبية عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 19 ألفا
  4. لحظة بلحظة.. أحدث تطورات فيروس كورونا حول العالم اليوم 16 مارس/آذار
  5. شاهد: أول متعافية أمريكية من كورونا في حوار حصري مع الجزيرة مباشر