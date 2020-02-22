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السبت 22 فبراير 2020 11:54

شاهد: سقوط مجدي يعقوب على المسرح أثناء تكريمه في دبي

تعرض جراح القلب المصري البارز، مجدي يعقوب، للسقوط على المسرح أثناء تكريمه في حفل بمدينة دبي الإماراتية.

وأبدى مغردون قلقهم وأمنياتهم بالعافية للدكتور مجدي يعقوب (85 عاما) عبر وسم يحمل اسمه، وعبروا عن امتنانهم لجهوده في جمع تبرعات لبناء مستشفى جديد بالقاهرة لعلاج أمراض القلب، وباركوا مسيرته في إنقاذ الآلاف من مرضى القلب وبخاصة غير القادرين على تكلفة العلاج والجراحة.

يذكر أن الكثير من الفنانين ورجال الأعمال قد تبرعوا مؤخرا لصالح المستشفى التي ينوي مجدي يعقوب إنشاءها، ومنهم الممثل أحمد حلمي، الذي تبرع بمليون جنيه مصري.

 

وانتقد نشطاء مصريون غياب الإعلام المصري عن دعم مشروع يعقوب وانشغاله بقضية أغاني المهرجانات.

العملاق ده هو اللي يستحق يكون تريند مش ماتش كورة همجي ولاعيبة بلطجية ورجال اعمال في انتظارهم لمكافئتهم بالملايين الغير مستحقة و لا مؤديين الأغاني الهابطه اللي احتلت شاشاتنا.#مجدي_يعقوب pic.twitter.com/PzqjdCCER5

— Ramadan Elgonamiy (@elgonamiy) February 22, 2020

الموضوع مش أنه وقع
العبقرية والشموخ أنه قام بيضحك ويضحك إلى حواليه
صانع الامل والسعادة#مجدي_يعقوب pic.twitter.com/PTcekffHTe

— ضياء عويس ♒ (@diaouiess) February 22, 2020
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مجدي يعقوب
مستشفى القلب

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