شاهد: سقوط مجدي يعقوب على المسرح أثناء تكريمه في دبي
وأبدى مغردون قلقهم وأمنياتهم بالعافية للدكتور مجدي يعقوب (85 عاما) عبر وسم يحمل اسمه، وعبروا عن امتنانهم لجهوده في جمع تبرعات لبناء مستشفى جديد بالقاهرة لعلاج أمراض القلب، وباركوا مسيرته في إنقاذ الآلاف من مرضى القلب وبخاصة غير القادرين على تكلفة العلاج والجراحة.
يذكر أن الكثير من الفنانين ورجال الأعمال قد تبرعوا مؤخرا لصالح المستشفى التي ينوي مجدي يعقوب إنشاءها، ومنهم الممثل أحمد حلمي، الذي تبرع بمليون جنيه مصري.
احمد حلمي يتبرع بمليون جنيه لمستشفى القلب للدكتور مجدي يعقوب 👏 #منى_الشاذلي | #صناع_الأمل
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وانتقد نشطاء مصريون غياب الإعلام المصري عن دعم مشروع يعقوب وانشغاله بقضية أغاني المهرجانات.
العملاق ده هو اللي يستحق يكون تريند مش ماتش كورة همجي ولاعيبة بلطجية ورجال اعمال في انتظارهم لمكافئتهم بالملايين الغير مستحقة و لا مؤديين الأغاني الهابطه اللي احتلت شاشاتنا.#مجدي_يعقوب pic.twitter.com/PzqjdCCER5— Ramadan Elgonamiy (@elgonamiy) February 22, 2020
الموضوع مش أنه وقع— ضياء عويس ♒ (@diaouiess) February 22, 2020
العبقرية والشموخ أنه قام بيضحك ويضحك إلى حواليه
صانع الامل والسعادة#مجدي_يعقوب pic.twitter.com/PTcekffHTe
وقعت قلوب المصريين يا دكتور ربنا يبارك في صحتك وعمرك #مجدي_يعقوب #امير_القلوب pic.twitter.com/LpWzz82lrs— mo7amed abozeid🇪🇬 (@Mohamdabozeid) February 22, 2020