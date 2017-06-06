الثلاثاء 6 يونيو 2017 10:48
شاهد: سقوط فتاة من الطابق التاسع بعد محاولة إنقاذ فاشلة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات ترصد لحظة سقوط فتاة من الطابق التاسع لإحدى البنايات السكنية بعد محاولة إنقاذ فاشلة.
وأظهرت اللقطات على موقع يوتيوب، فتاة متدلية من شرفة منزل بالطابق التاسع للمبنى، بينما يظهر أحد الأشخاص متشبثًا بيدها لمنعها من السقوط حتى يصل رجال الإنقاذ أو أي شخص لدعمه ومساعدته.
لكن على ما يبدو أن الرجل خارت قواه فأُفلِتت الفتاة من يده، لتسقط وسط صرخات السكان والمارة، وباءت محاولة الإنقاذ بالفشل، ولم يذكر ناشر الفيديو مكان وقوع الحادث.
المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
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