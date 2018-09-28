الجمعة 28 سبتمبر 2018 11:41
شاهد: سقوط طائرة في البحر ونجاة جميع الركاب
سقطت طائرة ركاب في بحيرة خلال هبوطها على واحدة من جزر أرخبيل مايكرونيزيا في المحيط الهادئ (الجمعة) وتم إنقاذ الركاب وأفراد الطاقم وإخراجهم من الطائرة التي غمرتها المياه حتى منتصفها
سقوط الطائرة ونجاة الركاب:
- قال مدير مطار تشوك بدولة ميكرونيزيا إن مجموعة من القوارب الصغيرة أنقذت 47 شخصا هم ركاب وأفراد طاقم طائرة تابعة لشركة (إير نيوجيني) سقطت في البحر قبيل هبوطها في المطار.
- أخفقت طائرة البوينغ 737-800 التابعة لشركة الطيران نيوجيني في الهبوط على مدرج مطار وينو وسقطت في بحيرة شوك حيث بدأت تغرق.
- الطائرة سقطت في المياه المحيطة بالجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادي في حوالي الساعة 0930 صباحا بالتوقيت المحلي (2330 بتوقيت غرينتش يوم الخميس).
- كان من المقرر أن تهبط الطائرة في تشوك، أكبر مدينة من حيث عدد السكان في ميكرونيزيا، في طريقها من بوهنبي، وهي ولاية أخرى في تلك الدولة، قبل أن تطير إلى عاصمة بابوا غينيا الجديدة، بورت مورسبي.
- نُقل الركاب وأفراد الطاقم إلى المستشفى حيث ظل ثمانية، منهم أربعة إصاباتهم خطيرة تشمل كسورا وغيرها، حسبما ذكر المتحدث باسم المستشفى.
- متحدث باسم لجنة التحقيق في الحوادث في بابوا غينيا الجديدة، قال إن محققين سيتجهون إلى مكان الحادث في أقرب وقت ممكن لمعرفة ملابساته.
المصدر
وكالات