حوادث طيران
الجمعة 27 ديسمبر 2019 14:18

شاهد: سقوط طائرة ركاب في كازاخستان ومقتل 14 شخصا

تحطمت طائرة ركاب على متنها مئة شخص بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتى الجمعة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 14 شخصًا، وفق ما أكدت السلطات الكازاخستانية.

وقالت حكومة مدينة ألماتى في بيان على قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام "هناك 14 قتيلا في موقع الحادث"، مشيرة إلى أن 17 يخضعون للعلاج في المستشفى وهم في "حالة خطيرة".

وبحسب المصدر ذاته، تولت أجهزة الطوارئ العناية بثمانية أطفال تعرضوا لـ"صدمات" نفسية.


وقال نائب مدير الشرطة في حي تلغار التابع إلى ألماتى إن "كل الناجين نقلوا إلى عيادات طبية".    

وفي رسالة تعزية عبر موقع تويتر، أكد رئيس البلاد قاسم-جومارت توكاييف أن "المسؤولين سيعاقبون بشدة"، متعهداً بتقديم التعويضات لعائلات الضحايا.

وأوضحت حكومة الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى أن الطائرة العائدة إلى شركة "بيك اير" "اصطدمت بجدار خرساني عند الإقلاع وسقطت على مبنى مكون من طابقين".

بدورها، أعلنت هيئة الطوارىء المكلفة بعمليات الإنقاذ أن الطائرة سقطت "في منطقة مأهولة".

وكانت الطائرة متوجهة من ألماتى إلى العاصمة نور سلطان المعروفة سابقا بـ"أأستانا". وأوضحت الحكومة أن 95 مسافرا كانوا على متنها، إضافة إلى افراد الطاقم الخمسة.

وأظهرت صور نشرتها هيئة الطوارئ أن الطائرة انقسمت إلى نصفين. وتبين الصور اصطدام الجزء الأمامي منها، المكون من قمرة القيادة ونحو عشرة مقاعد، بمنزل.


وتعرف شركة "بيك اير" عن نفسها على موقعها الالكتروني بأنها الشركة الأولى محليا بين الشركات ذات التكلفة الزهيدة. ويشير الموقع إلى أن للشركة أسطولاً مكوناً من سبع طائرات من طراز "فوكر-10" الذي تصنعه مجموعة فوكر الهولندية والمخصص للرحلات الجوية ذات المسافة المتوسطة.

وأفلست الشركة المصنعة للطائرة عام 1996 وتوقف إنتاجها في العام التالي.
وقررت حكومة كازاخستان منع تحليق كل طائرات هذا الطراز وتجميد أنشطة "بيك اير" إلى حين انتهاء التحقيق.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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