حوادث طيران
الثلاثاء 29 مايو 2018 14:35

شاهد: سقوط طائرة تعود للحرب العالمية الثانية بولاية كنساس الأمريكية

سقطت طائرة تعود للحرب العالمية الثانية عقب تحليقها ضمن عروض احتفالات "يوم الذكرى" بالولايات المتحدة.

وسقطت الطائرة بعد ظهر أمس الإثنين بالقرب من مطار ويتشيتا ويستبورت بولاية كنساس.

وكانت الطائرة تحلق ضمن العروض الاحتفالية التي تجرى سنويا في 28 مايو/أيار ضمن ما يعرف بيوم الذكرى، والذي يجري فيه تكريم الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحروب.

وقال مسؤول بشرطة مدينة ويتشيتا إن الطائرة كانت متوجهة إلى جنوب المطار عندم حدث عطل في المحرك.

وأسفر الحادث عن إصابة طيار وراكبة كانا على متن الطائرة.

المصدر
أسوشيتد برس
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حوادث طيران
كنساس
الحرب العالمية الثانية

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