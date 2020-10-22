تركيا
الجمعة 23 أكتوبر 2020 00:10

شاهد: سقوط طائرة تدريب في إسطنبول

قالت ولاية إسطنبول إن طائرة تدريب تابعة لشركة طيران خاصة، كانت تجري تدريبات صباح الأربعاء، سقطت في أرضٍ خالية.

وسقطت طائرة تدريب تابعة لمدرسة "أي جيت" التركية للطيران، الخميس، في أرض ترابية خالية بمنطقة "بويوك تشيكمجة" في إسطنبول، ما أدى لإصابة قائدها.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء الإسعافات الأولية للطيار، قبل أن يطلب مروحية إسعاف لنقله إلى المستشفى، بعدما توجهت فرق الإنقاذ (شرطة ودرك وإسعاف وإطفاء) إلى مكان الحادث.

الشرطة التركية تسعف قائد طائرة التدريب

وأضافت الولاية في بيان أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عطلًا في المحرك أجبر الطيار على الهبوط بعد دقائق قليلة من الإقلاع، إلا أن الطائرة سقطت خلال عملية الهبوط.

وأشارت إلى أن النيابة العامة في منطقة "بويوك تشيكمجة"، بدأت عملية تحقيق في الحادث.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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