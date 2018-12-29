حوادث
السبت 29 ديسمبر 2018 20:48

شاهد: سقوط طائرة إنقاذ ومقتل طاقمها في الإمارات

نقلت وكالة أنباء الإمارات عن هيئة الطيران المدني قولها إن طائرة إنقاذ هليكوبتر سقطت مما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها في إمارة رأس الخيمة مساء اليوم السبت.
التفاصيل حسب وكالة أنباء الإمارات:
  • هيئة العامة للطيران المدني أعلنت سقوط طائرة مروحية من نوع" أغوستا 139 ".
  • الطائرة كانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة.
  • سقطت الطائرة الساعة الخامسة وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي.
  • الطائرة تتبع المركز الوطني للبحث والإنقاذ.
  • الشيخ سعود القاسمي حاكم رأس الخيمة أمر بفتح تحقيق شامل في الحادث.
  • حاكم رأس الخيمة أمر بإجراء تحقيق شامل عن اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوعه لمعرفة أسبابه.
  • لم تذكر هيئة الطيران المدني عدد القتلى.
المصدر
وكالات
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