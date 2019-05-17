الجمعة 17 مايو 2019 09:47
شاهد: سقوط طائرة إف-16 فوق مبنى بولاية كاليفورنيا الأمريكية
سقطت طائرة إف-16 مقاتلة فوق مبنى تجاري بقاعدة تابعة لسلاح الجو في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى إلى نشوب حريق.
التفاصيل:
- السلطات قالت إن طائرة مقاتلة من طراز F-16 تحطمت داخل مستودع خارج قاعدة الاحتياط الجوي في جنوب كاليفورنيا، ما أدى إلى نشوب حريق في المبنى وتمكن الطيار من القفز.
- أبلغ نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة تيموثي هوليداي صحيفة (لوس أنغليس تايمز) بأن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة، وأضاف للصحيفة أن الحريق "لم يكن كبيرا".
- قال الميجور بيري كوفينغتون، مدير الشؤون العامة في القاعدة، إن الطيار خرج قبل تحطم الطائرة ولم يصب بأذى.
- أظهرت صور، فتحة كبيرة في سطح المبنى شرق لوس أنغليس، ويقول كوفينغتون إنه لا توجد إصابات على الأرض.
- بحسب المسؤولين فإن الطائرة مخصصة للحرس الوطني الجوي، وأغلقت السلطات، الطريق السريع 215 الذي يمر بالقرب من القاعدة، في الاتجاهين.
المصدر
وكالات