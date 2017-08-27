حوادث
الأحد 27 أغسطس 2017 21:50

شاهد: سفينة تنشطر إلى نصفين قبالة السواحل التركية

أظهرت لقطات فيديو سفينة شحن انشطرت إلى نصفين في البحر الأسود قبالة السواحل التركية، فيما تم إنقاذ أفراد الطاقم المؤلف من 11 شخصا.

وكانت ناقلة الشحن الجاف "ليوناردو" التي ترفع علم منغوليا ويبلغ طولها 114 مترا ترسو قبالة ساحل ميناء كيليوس في اسطنبول عندما بدأ جسم السفينة ينبعج قبل أن تنشطر إلى نصفين.

وسحبت زوارق القطر نصف السفينة إلى الشاطئ، فيما غرق النصف الباقي من جسم السفينة تحت الماء بشكل تدريجي.

وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن الناقلة، التي تم بناؤها عام 1975، كانت في طريقها إلى ترسانة سفن في اسطنبول لإجراء إصلاحات بها.

المصدر
رويترز
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تركيا
سفينة
البحر الأسود

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