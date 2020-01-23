شاهد: سعوديون يأكلون تمساحا مشويا.. ما حكم الشرع؟
ويظهر الفيديو دخول أشخاص إلى غرفة تضم عددا من التماسيح الصغيرة، ويلتقط أحدهم تمساحا ويخرج به من الغرفة استعدادا لطهيه.
وقام الشباب بسلخ التمساح الصغير وإدخاله في الفرن لشوائه بعد وضع التوابل عليه، ثم بدأوا في أكله على مائدة بجانب الأرز.
وبين مؤيد ومعارض، دشن نشطاء وسم #قصمان_يأكلون_تمساح على موقع تويتر، وتطرق البعض للرأي الشرعي في أكل التماسيح.
#قصمان_ياكلون_تمساح— m _m Alshamary (@alshamary_majed) January 23, 2020
خيرات لاتعد ولاتحصى تدخل اَي محل تحتار وش تختار كل يوم صنف جديد من الأطعمة تحتاج الى شكر
اكل التمساح يحتاج الى فتوى
لانه من آكلات اللحوم pic.twitter.com/2gWC1B0xZJ
وبالعودة إلى رأي سابق عن الحكم الشرعي لأكل التمساح، ذكر الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية سابقا، أن العلماء لديهم قولان بشأن حكم أكل لحم التمساح.
وأوضح الخثلان، في تصريحات نقلتها صحيفة سعودية وفي مقطع فيديو على قناة دينية، قائلا: "تعتبر التماسيح حيوانات برمائية تعيش في البر والبحر، وقد اختلف العلماء حول حكم أكل لحومها".
وأضاف: "بعض العلماء يرون أن أكل لحم التمساح حلال، وهؤلاء استندوا إلى أنه حيوان بحري، أما القول الثاني يشير إلى أن أكل لحم التمساح حرام وهذا في مذهب الشافعية والحنابلة وهو الأرجح"، وفقا لقوله.
حقين حقوق الحيوان الي زعلانين— حسين مطبقاني (@Hessian_Mohd) January 23, 2020
طيب انتي ويش وضعك يوم تلبسين احذية و شناط القوتشي و البلنسياقا و جيمي شوو
مصنوعة من جلود التماسيح؟
نفس الفرق بس انتو تحبون النفاق
#قصمان_ياكلون_تمساح
واستطرد الخثلان أن التماسيح لها ناب يفترس به الإنسان والحيوان، لافتا إلى أن من أجاز أنه حيوان بحرى غير صحيح لأنه من الحيوانات البرمائية، مضيفا : "أكل لحم التمساح حرام".
#قصمان_ياكلون_تمساح الله يعزنا ما بقى إلا تمساح انتهت خلاص انتهت الطيبات— ام عبدالله (@galaxy0263314) January 23, 2020
#قصمان_ياكلون_تمساح— عبدالرحمن المقيبلي (@almgibly) January 23, 2020
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س/ ماحكم أكل التمساح ؟
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الجواب هنا #في_دقيقة بالتفصيل
👇 pic.twitter.com/nx4IXlkWHE