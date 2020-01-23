السعودية
الخميس 23 يناير 2020 20:58

شاهد: سعوديون يأكلون تمساحا مشويا.. ما حكم الشرع؟

أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء جدلا واسعا على مواقع التواصل، الأربعاء، يظهر مجموعة من الشباب السعوديين بمدينة القصيم أثناء قيامهم بشوي تمساح ثم أكله في وليمة عشاء.

ويظهر الفيديو دخول أشخاص إلى غرفة تضم عددا من التماسيح الصغيرة، ويلتقط أحدهم تمساحا ويخرج به من الغرفة استعدادا لطهيه.

وقام الشباب بسلخ التمساح الصغير وإدخاله في الفرن لشوائه بعد وضع التوابل عليه، ثم بدأوا في أكله على مائدة بجانب الأرز.
وبين مؤيد ومعارض، دشن نشطاء وسم #قصمان_يأكلون_تمساح على موقع تويتر، وتطرق البعض للرأي الشرعي في أكل التماسيح.

وبالعودة إلى رأي سابق عن الحكم الشرعي لأكل التمساح، ذكر الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية سابقا، أن العلماء لديهم قولان بشأن حكم أكل لحم التمساح. 

وأوضح الخثلان، في تصريحات نقلتها صحيفة سعودية وفي مقطع فيديو على قناة دينية، قائلا: "تعتبر التماسيح حيوانات برمائية تعيش في البر والبحر، وقد اختلف العلماء حول حكم أكل لحومها".

وأضاف: "بعض العلماء يرون أن أكل لحم التمساح حلال، وهؤلاء استندوا إلى أنه حيوان بحري، أما القول الثاني يشير إلى أن أكل لحم التمساح حرام وهذا في مذهب الشافعية والحنابلة وهو الأرجح"، وفقا لقوله.

واستطرد الخثلان أن التماسيح لها ناب يفترس به الإنسان والحيوان، لافتا إلى أن من أجاز أنه حيوان بحرى غير صحيح لأنه من الحيوانات البرمائية، مضيفا : "أكل لحم التمساح حرام".

المصدر
الجزيرة مباشر
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تمساح
وليمة
السعودية
حكم شرعي

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