شاهد: سعادة طفلة سورية تمكنت من السير بعد فقد ساقها
ظهر في مقطع فيديو متداول الطبيب السوري (غزال هلال) يقوم بتركيب طرف اصطناعي لقدم الطفلة السورية "سمر" ويلاعبها ويعلمها كيفية المشي بالطرف الجديد وذلك بعد أن فقدت ساقها خلال قصف سابق.
تدريبات
ويظهر الطبيب هلال في فيديوهات أخرى وهو يقدم تمرينات وتدريبات لمن أجريت لهم عمليات بتر وتركيب أطراف اصطناعية.
ويحاول الطبيب السوري التغلب على الصعوبات التي تعترض طريق عمله، وتتمثل في أغلبها في عدم التمكن من توفير المواد والمستلزمات المتعلقة بالعملية.
ويحظى الأطفال من أصحاب حالات البتر باهتمام خاص من قبل الدكتور هلال، ودائمًا ما تؤرقه باستمرار فكرة أن ينظر هذا الطفل إلى أقرانه وهم يتحركون ويقفزون بحرية دون أن يشاركهم اللعب.
ويشدد على ضرورة دعم الأطفال بطرف اصطناعي في مرحلة مبكرة قبل أن يصبح الأمر صعبا بالنسبة لهم، مشيرًا إلى أن تركيب طرف تعويضي للطفل يزرع الأمل والإنسانية داخله.
أطفال سوريا.. ضحايا الحرب
- بحسب اليونيسف، بلغت الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سوريا أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام 2016 بحسب تقييمها، فيما تكمل الحرب عامها السّادس.
- ارتفع عدد حالات القتل والتشويه وتجنيد الأطفال، التي تم التحقق من صحتها، خلال تصعيد مهول في أعمال العنف في كافة أنحاء سوريا.
- قُتل 652 طفلا على الأقل – أي بارتفاع نسبته 20% مقارنة مع عام 2015.
- يجعل هذا من عام 2016 أسوأ عام لأطفال سوريا منذ بدء الرصد الرسمي لضحايا الإصابات ما بين الأطفال.
- قُتل 255 طفلا إما داخل المدارس أو بالقرب منها.