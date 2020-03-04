فيروس كورونا
الخميس 5 مارس 2020 00:42

شاهد: سر فيديو الجثث المتكدسة في إيران

رويترز
قال مسؤولون إيرانيون إن فيروس كورونا تسبب بوفاة 92 شخصا مع انتشاره في 30 محافظة من بين 31 محافظة في البلد الذي سجل أعلى نسبة وفيات بالوباء خارج الصين.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 وفاة إضافية و586 إصابة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 92 وفاة و2922 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إن "الفيروس ليس له أجنحة ليطير. نحن من ننشره".

ودعا المتحدث إلى التوقف عن السفر والتجمع في فعاليات مثل حفلات الزفاف، مضيفا "علينا أن نخفض من التواصل غير الضروري. علينا أن نكون حذرين جدا في الأسابيع المقبلة".

وتتركز الإصابات حسب المتحدث في محافظتي طهران وقم اللتين سجلتا 253 و1010 حالات جديدة.

وتحولت مدينة قم جنوب طهران إلى مركز لانتشار الوباء في إيران، وسجلت أولى الوفيات فيها في 19 فبراير/ شباط.

وسعت السلطات جاهدة منذ ذلك الوقت لوقف الانتشار السريع للمرض. فأغلقت المدارس وألغت الفعاليات الثقافية الرياضية الكبرى، وخفضت ساعات العمل.

وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن النيابة العامة في محافظة قم اعتقلت شخصا "نشر مقطع فيديو من دون ترخيص من داخل مغسلة للجثث في إحدى المقابر في مدينة قم".

ويظهر أحد المقاطع عشرات الجثث وهي مرصوصة على الأرض داخل المغسلة، مع الإشارة إلى أن هذه الجثث تعود لأشخاص ماتوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

المصدر
وكالات
الجزيرة
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فيروس كورونا
إيران
وفيات كورونا
مدينة قم

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