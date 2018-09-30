الأحد 30 سبتمبر 2018 21:16
شاهد: سراييفو تستضيف معرضا دوليا للأطعمة الحلال
استضافت العاصمة البوسنوية سراييفو معرضا دوليا للأطعمة الحلال بمشاركة نحو 100 مشارك، ضمن مساعي البوسنة لتقديم نفسها كبوابة أوربا للمنتجات الحلال.
التفاصيل:
- افتتح المعرض في 27 من سبتمبر/أيلول ولمدة ثلاثة أيام بمشاركة 100 مشارك من ست وثلاثين دولة.
- رئيس مجلس وزراء البوسنة دينيز زفيديتش كان في مقدمة الحضور.
- شهد المعرض حضور ممثلين تجاريين ومسؤولين حكوميين من أنحاء العالم.
- أبدت ماليزيا اهتماما بالمشاركة في المعرض وألقى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد كلمة المعرض عبر شاشة فيديو.
- نحو خمسين شركة تصنيع وموزعا ماليزيا يشاركون في المعرض.
- يشارك في تنظيم المعرض بنك البوسنة الدولي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والجمعية الإسلامية في البوسنة.
خلفية:
- تستفيد البوسنة في الترويج للأطعمة الحلال من كونها دولة أوربية غالبية مواطنيها من المسلمين لديها فهم جيد للثقافة الإسلامية.
- تمثل البوسنة منفذا محتملا لمنتجات الحلال الآسيوية للسوق الأوربية، كما أن الشركات المحلية تضع أعينها على الفرص التجارية في هذا القطاع.
- تسعى البوسنة للريادة في سلسة صناعات المنتجات الحلال عالميا، ويمثل المعرض جزءا من تلك الخطة.
المصدر
أسوشيتد برس
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