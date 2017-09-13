دوري أبطال أوربا
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 00:59

شاهد: سداسية نظيفة من تشيلسي في شباك قرة باغ

حقق تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي بداية قوية باكتساحه ضيفه قره باغ الأذربيجاني المغمور 6-صفر الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل الأهداف الإسباني بدرو رودريغيز (5) والإيطالي دافيدي زاباكوستا (30) والإسباني سيزار ازبيليكويتا (55) والفرنسي تيموييه باكايوكو (71) والبلجيكي ميتشي باتشواي (76 و82).

ويعود تشلسي بطل 2012 إلى البطولة الأوروبية بعد أن غاب عنها في الموسم الماضي لفشله في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل تشيلسي بإشراف المدرب الايطالي أنطونيو كونتي بالوصول إلى الأدوار المتقدمة على أقل تقدير، خصوصا بعد أن عزز صفوفه بلاعبين مميزين أمثال المهاجم الإسباني الفارو موراتا من ريال مدريد حامل اللقب (بقي على مقاعد البدلاء) ، وباكايوكو من موناكو بطل فرنسا، والذي دخل في الشوط الثاني مكان مواطنه نغولو كونتي.

وقاد كونتي الفريق اللندني إلى لقب الدوري الإنجليزي في موسمه الأول معه.

ويعتبر قرة باغ الحلقة الأضعف في المجموعة، وتأهل إلى دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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تشيلسي
قرة باغ
دوري أبطال أوروبا

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