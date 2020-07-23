شاهد: سخرية واسعة من "براعة" ترمب في اختبار من خمس كلمات

كشف الرئيس دونالد ترمب تفاصيل الاختبار المعرفي الذي قال إنه "برع" فيه بما في ذلك تحدي الذاكرة المكون من خمس كلمات والذي قال إنه أثبت أن لديه القدرة الذهنية لقيادة الولايات المتحدة.

وتحدث ترمب في مقابلة تلفزيونية مع "فوكس نيوز" عن "الأسئلة الصعبة" التي خاضها خلال الاختبار المعرفي والذي أذهلت نتائجه الأطباء، على حد قوله.

وأضاف ترمب أنه خلال الاختبار طلب منه ترديد خمس كلمات هي "شخص. امرأة. رجل. كاميرا. تلفزيون"، ثم بعد ذلك واصل الأطباء الأسئلة.

ترمب كشف عن "براعته" ودهشة الأطباء من قدراته الإدراكية

وتابع أنه بعد مرور 10 دقائق أو 15 دقيقة، عاد الأطباء ثانية سؤاله عن السؤال الأول وإذا كان يمكنه ترديد الكلمات، مضيفا أنه ردد الكلمات مرة أخرى ليعلق الأطباء قائلين: 'هذا مدهش. كيف فعلت ذلك؟'. فعلته لأن لدي ذاكرة جيدة. ... لأنني أملك القدرة الذهنية".

وقال ترمب إن "الأسئلة الأخيرة أصعب بكثير"، وذلك في المقابلة التي شكك خلالها مرارا بالقدرات الذهنية لمنافسه الديموقراطي جو بايدن.

وفي المقابلة، دعا ترمب منافسه الديموقراطي جو بايدن الذي يتقدم عليه حاليًا في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى إجراء اختبار مماثل، لأن "في الأمر شيئاً ما"، كما قال.

وأضاف: "أنت بحاجة إلى القدرة على التحمل الجسدي. أنت بحاجة إلى القدرة على التحمل الذهني ... يجب أن تكون ذكياً ... الرئيس شي ذكي. الرئيس بوتين ذكي. أردوغان ذكي" في إشارة الى رؤساء الصين وروسيا وتركيا.

وسرعان ما أثارت المقابلة السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت سارة كوبر التي تقلد شخصية ترمب وقد اشتهرت بالمحاكاة الساخرة لأبرز تغريداته، "أنا حقاً لا أستطيع مجاراته".

واستهدفت كوبر ترمب في فيديو سابق بعنوان "كيف تدرك"، إذ سخرت من مقابلة سابقة أجراها مع قناة فوكس، عندما قال إنه "برع" في اختبار معرفي غير محدد.