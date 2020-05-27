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الأربعاء 27 مايو 2020 23:44

شاهد: سخرية من محمد رمضان بسبب نجم "لاكاسا دي بابل".. ما القصة؟

تعرض الفنان المصري محمد رمضان، الأربعاء، لحالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشره فيديو عن تهنئة ممثل إسباني شهير له، ليتبين بعد ذلك أنه "مدفوعة الأجر"

بدأت القصة بعدما نشر رمضان مقطع فيديو لرسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الـ32 مرسلة من الممثل الإسباني إنريكي أرسي​، نجم مسلسل لا كاسا دي بابل" ​La Casa De Papel".

ونشر رمضان الفيديو على موقع تويتر ويظهر فيه أرسي وهو يقول له: "محمد رمضان أدري أنك تعرفني.. وأدري كذلك أنك تكرهني من La case de papel.. لكن أعلم أنك ممثل شامل ومميز وأفضل ممثل في العالم العربي لذلك أهنئك بعيد ميلادك وأتمنى أن أقابلك يوما وأن أعمل معك مستقبلا".

وعلق رمضان علي الفيديو قائلا :"رساله جميلة من الممثل انريكي ارسى اللي لعب دور ارتورو رومان في المسلسل العالمي money heist .. شكرا يا صديقى".

وفور نشر الفيديو كشف بعض نشطاء مواقع التواصل أن أسفل الفيديو يوجد لوجو لموقع starzly وهو موقع خاص بشراء المعايدات من بعض الفنانين في جميع أنحاء العالم مقابل مبالغ مالية بأسعار متفاوتة على حسب نجومية الشخص الذي تقوم باختياره، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم المحلية.

وبعد تداول قصة الفيديو على مواقع التواصل ونشره في صحف محلية، قام محمد رمضان بحذف الفيديو ثم رفع نفس الفيديو لكن بدون لوجو موقع شراء المعايدات.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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محمد رمضان
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