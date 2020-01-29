شاهد: سحر "إسطنبول" بعين مصور سوري
وقام الدرا بتصوير لقطات الفيديو على مدار شهرين لتتبع الحياة اليومية في أرجاء المدينة العتيقة.
وقال في تصريح لموقع "الجزيرة مباشر": "منذ عام تقريبا نشرت على صفحتي صورا لجلسة تصوير قمت بها لصديقي، فأعجبت بعض المتابعين، وطلبوا مني جلسات تصوير خاصة، وقمت بإنشاء حساب متخصص لجلسات التصوير في إسطنبول".
وعن إمكانية الاستقلال عن أي مؤسسة والاكتفاء بالعمل الخاص، رد قائلا: "لو قام المصور بتسويق أعماله بشكل صحيح على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن له أن يستقل عن أي مؤسسة، وسيكون عمله ناجحا ومربحا".
ويهتم الدرا بتسجيل يومياته في تركيا، التي يقيم بها منذ 6 سنوات، ويقول عن الصور والمقاطع التي ينشرها: "المناظر الطبيعية في إسطنبول شجعتني على التصوير".
ويتابعه على حسابه بموقع إنستغرام نحو 30 ألف متابع. ويدون يومياته في أنحاء إسطنبول عبر وسم #تركيا_بعيون_عربية.
Baharın renkleri ❤️ من تصويري لمهرجان التوليب بحديقة اميرجان (emirgan korusu) ---------------------------------------------------- #تصويري #photography #photoftheday #fotografia #fotograf #turkshutter #istanbuldayasam #istanbullife #turkey #türkiye #istanbul #تركيا_عشق_لا_ينتهي #تركيا_عشق #تركيا_جنة_الأرض #تركيا_بوست #تركيا_الان #تركيا_بعيون_عربية #تركيا_بالعربي #عدسة_تركيا #اسطنبول #اسطنبوليات #اسطنبولي #emirgankorusu #emirgan #bahar #çiçekler #çiçek
A post shared by Oubai aldarra | أُبيّ الدرا (@oubai_aldarra) on