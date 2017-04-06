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الخميس 6 أبريل 2017 20:37

شاهد: سحب إعلان "بيبسي" أثار موجة غضب في أمريكا

سحبت شركة بيبسيكو إعلانا ظهرت فيه عارضة الأزياء كيندال جينر بعد موجة غضب وسخرية من مشاهدين قالوا إنه استهزأ باحتجاجات حقوق الإنسان والاضطرابات العامة في الولايات المتحدة.

وتظهر بالإعلان الذي بث يوم الثلاثاء عارضة الأزياء الشهيرة ونجمة تلفزيون الواقع وهي في جلسة تصوير عندما تشاهد محتجين في مسيرة.

بعد ذلك تنزع جينر شعرها المستعار ومساحيق التجميل وتنضم للمحتجين وتقدم زجاجة بيبسي إلى ضابط شرطة يضع قبعة البيسبول على رأسه مما يدفعه للتبسم بينما أخذ المحتجون في الهتاف والعناق.

وقالت الشركة في بيان "بيبسي كانت تحاول تقديم رسالة عالمية عن الوحدة والسلام والتفاهم. من الواضح أننا أخفقنا ونحن نعتذر. لم نقصد الاستخفاف بأي قضية جادة. لقد حذفنا المحتوى وأوقفنا نشره."

واعتذرت بيبسي أيضا إلى جينر.

ولاقى الإعلان انتقادات على تويتر حيث قال مستخدمون إنه قلل من شأن الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف خلال الأعوام الأخيرة في مدن أمريكية منها فيرجسون وميزوري وبلتيمور عقب مقتل رجال ونساء سود عزل بنيران الشرطة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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بيبسي
أمريكا
كيندال جينر

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