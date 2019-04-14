الأحد 14 أبريل 2019 21:53
شاهد: سترلينغ يقود سيتي لفوزه التاسع على التوالي في البريميرليغ
قاد رحيم سترلينغ مانشستر سيتي للفوز 3-1 خارج أرضه على كريستال بالاس وتحقيق انتصاره التاسع على التوالي في الدوري الإنجليزي.
التفاصيل:
- سترلينغ سجل الهدف الأول لحامل اللقب في الدقيقة 15 بعد تمريرة من كيفن دي بروين.
- سترلينغ أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعدما قابل كرة عرضية من ليروي ساني بلمسة واحدة من داخل المنطقة على عكس اتجاه حارس كريستال بالاس.
- بهذا يرفع سترلينغ رصيده من الأهداف بالدوري هذا الموسم إلى 17 هدفا، ليقتسم المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام.
- ضغط بالاس بحثا عن تقليص الفارق وسجل عن طريق لوكا ميليفوفيتش من ركلة حرة في الدقيقة 81، لكن البديل غابرييل غيسوس حسم انتصار سيتي في الدقيقة الأخيرة بعدما تلقى الكرة من دي بروين الذي استغل تمريرة خاطئة وتوغل بسرعة وصنع الهدف الثالث.
- هذا الفوز هو التاسع على التوالي لمانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 83 من 33 مباراة وبفارق نقطتين خلف ليفربول، الذي لعب 34 مباراة، فيما يتجمد رصيد كريستال بالاس عن 39 نقطة في المركز الثالث عشر.
- سيخوض مانشستر سيتي فترة صعبة على مدار عشرة أيام وستبدأ باللعب على أرضه مع توتنهام هوتسبير الأربعاء المقبل في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوربا بعدما خسر ذهابا 1-صفر.
- بعد ذلك سيلعب سيتي مجددا مع توتنهام السبت ضمن بطولة الدوري على استاد الاتحاد، قبل أن يخوض قمة مانشستر في ضيافة يونايتد في أولد ترافورد في الرابع والعشرين من شهر أبريل/ نيسان الجاري.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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