الولايات المتحدة
الأربعاء 18 أبريل 2018 09:31

شاهد: "ستاربكس" تغلق 8 آلاف مقهى بأمريكا بسبب التمييز العنصري

تغلق شركة ستاربكس 8 آلاف مقهى مملوك لها بالولايات المتحدة ظهر يوم 29 مايو/أيار لتدريب موظفيها البالغ عددهم 175 ألف شخص على التسامح العرقي وسبل منع حوادث تمييز عنصري في فروعها.

وستظل المقاهي التي تحمل ترخيصًا من الشركة وعددها 6 آلاف مفتوحة، وقالت الشركة إنها ستتيح مواد التدريب لموظفي تلك المقاهي المعينين من قبل متاجر كبيرة ومطارات.

وجاء إعلان أكبر شركة للمقاهي في العالم، في إطار سعيها لتهدئة التوتر والغضب المنتشر في أمريكا مؤخرًا بعد حادث إلقاء القبض على رجلين أسوديْن في أحد فروعها بمدينة فيلادلفيا الأمريكية الأسبوع الماضي، بدعوى عدم حصولهما على إذن لدخول المقهى، ما أثار مزاعم بوجود تمييز في الشركة.

ودعا محتجون إلى مقاطعة ستاربكس لتتحول القضية إلى أكبر اختبار في العلاقات العامة يواجهه الرئيس التنفيذي كيفن جونسون.

ولم توضح الشركة التي قررت إغلاق كل فروعها بأمريكا تقريبًا لمدة يوم واحد، عدد الساعات التي ستظل فيها المقاهي مغلقة يوم 29 مايو/أيار.

وقال جونسون "رغم أن هذا ليس قاصرًا على ستاربكس فإننا ملتزمون بأن نكون جزءًا من الحل" وقدم الرجل اعتذارًا عن عملية إلقاء القبض "البغيضة" التي تمت بحق الرجلين وأعلن تحمله مسؤولية الواقعة.

المصدر
رويترز
الأناضول
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يوم واحد
تدريب
تسامح عرقي
تمييز عنصري
موظفون

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