مسابقات طريفة
السبت 16 سبتمبر 2017 11:28

شاهد: سباق لعربات "الكارو" في شوارع القاهرة

يستغل عدد من أصحاب العربات التي تجرها الخيول هدوء حركة السيارات في بعض شوارع العاصمة المصرية القاهرة خلال الليل لتنظيم سباقات خاصة بهم.

وتنطلق العربات، التي تعرف في مصر باسم عربات "الكارو"، بأقصى سرعة خلال السباق الذي يقول منظموه إنهم يخشون من مطاردة الشرطة لهم بسبب المراهنات التي تتم على الخيول المشاركة في السباق.

ورغم الخطر، يقول أحد منظمي السباق إن أعدادا لا بأس بها من الناس ما زالوا يأتون، بعضهم للمشاهدة والبعض الآخر للمشاركة والتجارة.

وقال أحد المشاركين إن السبب الرئيسي للمشاركة في السباق هو الهواية والشغف، لكنه لم ينف حضور تجار للبحث عن الخيول السريعة لشرائها ثم بيعها للحصول على المال.

ويوضح أنه على الرغم من أن الحصان السريع يمكن أن يفيد صاحبه ماديا، فإن من لديه شغف حقيقي لا يبيع حصانه.

وأشار إلى أن البعض ينفق أموالا كثيرة للحفاظ على حصانه من ناحية المأكل والمشرب والحرص على مبيته بشكل لائق في اسطبل جيد، كما يحرص على تدريبه على الركض بأقصى سرعة.

المصدر
أسوشيتد برس
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